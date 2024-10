Universitatea Cluj, victorie impotriva Otelului Galati. "Sepcile rosii" raman in fruntea clasamentului

Universitatea Cluj a reusit sa castige meciul cu Otelul Galati, scor 2-0, din etapa a 13-a din Superliga Romaniei."Sepcile rosii" i-au provocat prima infrangere lui Dorinel Munteanu, echipa antrenata de Ovidiu Sabau reusind sa se distanteze la 6 puncte de locul doi.Daca in prima repriza nu au fost prea multe evenimente, la pauza, Sabau a introdus doi jucatori ofensivi, pe Berto si Blanuta. In minutul 60, gazdele au obtinut un penalty, in urma interventiei VAR, dupa ce Zivulic a atins mingea ... citește toată știrea