Universitatea Cluj vrea sa ramana lider! Ovidiu Sabau anunta un meci dificil cu FC Botosani: "Nu va fi usor de invins"

Universitatea Cluj va juca in deplasare cu FC Botosani, luni, 28 octombrie, in runda a 14-a din Superliga.Antrenorul "studentilor", Ovidiu Sabau, a declarat intr-o conferinta de presa ca Botosani nu va fi usor de invins, in ciuda faptului ca se afla pe penultimul loc in campionat."Sper ca meciurile cu Iasi si Slobozia sa fi fost o lectie buna pentru noi si sa nu mai repetam. Am avut ceva probleme medicale cu 2-3 jucatori dupa ultimul joc. Trebuie sa abordam poate chiar un pic diferit acest ... citește toată știrea