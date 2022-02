Universitatea Craiova - CFR Cluj. Jucatorii sa tranteasca meciul? Nu exista asa ceva!

Universitatea Craiova va juca cu liderul Ligii 1, CFR Cluj, sambata, 5 februarie, de la ora 21:00.Unele voci spun ca jucatorii Craiovei ar urma sa tranteasca meciul pentru a-l demite pe Laurentiu Reghecampf.Antrenorul a avut o reactie radicala."Am mare incredere in jucatori, in reactia pe care o vor avea in meciul de sambata seara. Avem foarte multe probleme, trecem printr-o perioada mai dificila, s-au adunat foarte multe probleme cu jucatori accidentati. Acest lucru ne face sa avem ... citeste toata stirea