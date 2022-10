Unul dintre cei mai faimosi suporteri ai U Cluj, trollat la meciul U Cluj - CFR Cluj. Cei de la Bilete.ro au luat masuri - FOTO

Cunoscutul suporter al U Cluj, "Elevul", a fost trollat de un internaut inaintea meciului cu CFR Cluj."Un troll a luat bilete in forma de m..e U la meciul de campionat, in sectorul lui "Elevu". Cei de la bilete.ro au vazut repede si au blocat treaba", ne-a semnalat un specialist in marketing online (n.red. Elevu sta la fiecare meci pe locul 22).Alexandru Ilies, cunoscut sub numele de "Elevu", este unul dintre cei mai sufletisti suporteri ai U Cluj. Meciurile de joi si de ... citeste toata stirea