Unul dintre cei mai iubiti fotbalisti ai lui U Cluj tocmai si-a prelungit contractul."Dinozaurul" a semnat!

Atacantul lui U Cluj, Dan Nistor, a semnat prelungirea contractului.Decarul Universitatii, in varsta de 36 de ani, continua in tricoul "Sepcilor rosii". Nistor a semnat prelungirea contractului scadent in vara anului 2025 si va fi jucatorul lui "U" si in stagiunea 2025-2026.Fotbalistul sosit la Universitatea in luna februarie a anului 2023 a debutat pentru "studenti" la doar patru zile de la venirea la "U", intr-o remiza, 2-2 in deplasare cu Chindia Targoviste (17 februarie 2023). Nistor a ... citește toată știrea