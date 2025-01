Unul dintre cei mai iubiti sportivi din Cluj implineste azi 35 de ani. Desi nu a jucat de mult, sute de clujeni i-au urat deja "Happy Birthday!"

Capitanul lui U BT, Patrick Richard implineste azi 35 de ani. El este fara indoiala cel mai iubit basbhetbalist al lui U BT si unul dintre cei mai indragiti sportivi care activeaza in Cluj.Patrick este accidentat (dubla fractura) si nu a jucat aproape deloc de la debutul sezonului, dar a fost permanent alaturi de echipa.Patrick Richard a sosit in Romania in 2019, dupa ce acumulase o vasta experienta in campionate puternice ale Europei: Germania (Mitteldeutscher BC), Franta (Chalons-Reims), ... citește toată știrea