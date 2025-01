Urmeaza doua meciuri de foc! FCSB si-a aflat adversara din play-off-ul Europa League

FCSB are un sezon european ca in vremurile bune! Chiar daca nu a reusit calificarea directa in optimile de finala, echipa antrenata de Elias Charalambous si Mihai Pintilii a adunat 14 puncte cu care a intrat in play-off.FCSB va juca impotriva lui PAOK Salonic in play-off-ul Europa League. Turul se va desfasura la Salonic pe 13 februarie, in timp ce returul se joaca la Bucuresti pe 20 februarie.FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League gratie unui parcurs fantastic. Echipa lui ... citește toată știrea