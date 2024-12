Va castiga CFR Cluj titlul de campioana a Romaniei? Balaj, increzator ca echipa din Gruia va ramane pe locul 1: "Este o cursa lunga"

CFR Cluj se afla pe primul loc in Superliga, dupa ce a reusit sa o invinga pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 in etapa a 18-a.Cristi Balaj, presedintele echipei din Gruia, a declarat ca pentru moment, obiectul echipei este calificarea mai departe in play-off."Campionatul este lung, este o cursa lunga. Eu zic ca da (n.r. ajungem in play-off), acum orice se poate intampla in fotbal. Avem o echipa care merita sa fie in play-off. Eu ma bazez pe valoare jucatorilor si am incredere in ... citește toată știrea