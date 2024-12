Va ramane Vladislav Blanuta la "U" Cluj la finalul sezonului? Radu Constantea: ,,Va fi greu pentru noi"

Vladislav Blanuta, jucator eligibil pentru U21, a marcat in acest sezon 6 goluri si doua pase decisive in cele 18 meciuri in care a jucat pentru Universitatea Cluj. Tanarul de 22 de ani este cotat la 800.000.Atacantul este venit sub forma de imprumut la ,,studenti", iar achizitionarea lui la finalul sezonului este sub semnul intrebarii.In emisiunea Fanatik Superliga, Radu Constantea, presedintele Universitatii Cluj, a vorbit despre acest aspect si despre sansele ca Blanuta sa ramana pe Cluj ... citește toată știrea