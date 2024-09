Vadim Rata, mijlocasul de la "U" Cluj, convocat la nationala Moldovei

Vadim Rata, mijlocasul de la "U" Cluj, a fost convocat la nationala Moldovei pentru duelurile cu Andorra si Malta din Liga Natiunilor."Dupa ce a marcat in amicalul cu San Marino, Vadim Rata va conduce nationala Moldovei din teren in alte doua partide. Meciul cu Andorra se va disputa pe 10 octombrie, de la ora 19:00, la Chisinau, in timp ce partida din Malta se va juca pe 13 octombrie, de la aceeasi ora", au transmis ... citește toată știrea