Varga cere o suma enorma pentru vedeta CFT-ului. Ar fi cel mai scump transfer din istorie din campionatul Romaniei

Aflat intr-o forma excelenta, Louis Munteanu poate prinde transferul carierei la vara. Golgheterul campionatului, cu 16 reusite, s-ar afla pe radarul unor formatii din top cinci campionate, potrivit patronului Nelutu Varga.Suma ceruta este pe masura: 15 milioane de euro si procente dintr-un viitor transfer.CFR a platit 2,8 milioane de euro in vara pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu de la Fiorentina, iar fotbalistul are un salariu urias: 400 de mii de euro in primul sezon, 450. ... citește toată știrea