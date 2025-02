Vasile Mogos, pe picior de plecare de la CFR Cluj. O echipa cu pretentii la titlu doreste sa il transfere: ,,Exista un interes"

CFR Cluj nu mai mizeaza pe serviciile lui Vasile Mogos, aflat in dizgratie de cateva luni. Internationalul roman ar putea prinde insa un transfer la o echipa importanta din Liga 1.Universitatea Craiova, care se afla in acest moment pe locul 5 in acest moment, mai spera inca la batalia pentru titlul de campioana. Recent, un oficial al clubului din Banie a anuntat ca Universitatea Craiova este interesata sa il transfere pe Vasile Mogos.,,Ne intereseaza jucatorul si mai sunt discutii. Sunt ... citește toată știrea