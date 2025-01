Verdict in cazul celor doua penalty-uri primite de "U" Cluj in meciul cu Gloria Buzau: ,,Ne asteptam de la arbitri ca ei sa ia aceasta decizie"

Universitatea Cluj a reusit sa se impuna in primul meci din 2025, pe teren propriu, impotriva minute, in care ,,studentii" au reusit sa rastoarne scorul.Condusi cu 1-0, Dan Nistor a transformat doua penalty-uri de care "U" a beneficiat in ultimele minute. Jucatorii si staff-ul din Buzau au ,,explodat" dupa aceste decizii.Seful CCA, Kyros Vassaras, a oferit verdictul cu privire la motivele pentru care cele doua lovituri de pedeapsa au fost acordate pentru "U" de catre Istvan Kovacs.,,Dupa o ... citește toată știrea