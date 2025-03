Veste de ultima ora despre Dan Petrescu! Cristi Balaj a facut anuntul despre antrenorul CFR-ului

Cristi Balaj, presedintele CFR Cluj, a facut un anunt important cu privire la situatia lui Dan Petrescu.Mama antrenorului echipei din Gruia are probleme de sanatate grave, iar "Bursucul" a fost alaturi de ea la spital in ultimele zile.Presedintele clubului clujean a precizat ca Dan Petrescu s-a intors la Cluj si va fi alaturi de echipa in meciul cu Gloria Buzau."Dan Petrescu a revenit la Cluj azi-noapte. Exista anumite imbunatatiri legate de starea de sanatate a mamei lui si ne bucuram sa ... citește toată știrea