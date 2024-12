Veste fabuloasa pentru Simona Halep! Marea sportiva a primit un wildcard la un MEGA turneu

Simona Halep a primit un wild card pentru calificarile de la Australian Open!Australian Open este primul turneu de Grand Slam al anului, fiind si primul turneu major dupa revenirea in urma scandalului de dopaj. Ultimul Grand Slam al Simonei Halep a fost US Open 2022."Gandul de a ma intoarce in Australia dupa trei ani este entuziasmant si sunt foarte recunoscatoare turneului pentru aceasta oportunitate. Am muncit din greu pentru a ma pregati pentru sezonul 2025. Openul Australian mi-a oferit ... citește toată știrea