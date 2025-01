Veste mare la "U" Cluj: a semnat capitanul!

Veste mare pentru liderul campionatului Universitatea Cluj: capitanul Alexandru Chipciu si-a prelungit contractul cu echipa lui Sabau. Fostul angajament urma sa ii expire peste cateva luni, dar fotbalistul va juca la Universitatea cel putin pana in vara anului 2026, a anuntat clubul pe canalele oficiale.Sosit in fereastra de mercato din vara anului 2022 de la CFR, Alexandru Chipciu si-a castigat imediat locul in echipa prin ambitia si devotamentul aratate in teren, calitati care l-au ... citește toată știrea