Cristian Balgradean va ramane la CFR Cluj si dupa finalul sezonului in curs. Portarul, caruia urma sa-i expire intelegerea cu CFR Cluj in vara, a a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului pana in iulie 2024, noteaza gsp.ro.Balgradean a ajuns la CFR Cluj in vara lui 2020, dupa doi ani petrecuti la FCSB. Pentru echipa din Gruia a adunat 53 de meciuri, ... citeste toata stirea