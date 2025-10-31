Editeaza

Veste proasta pentru CFR Cluj inaintea duelului cu Dinamo! Echipa va juca fara un om de baza, iar Pancu are multe necunoscute de gestionat

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:48
11 citiri
CFR Cluj a primit o veste neplacuta inainte de partida de astazi, impotriva celor de la Dinamo, programata pe Arena Nationala, in etapa a 15-a a SuperLigii. Formatia din Gruia traverseaza un tur de sezon dezamagitor si se afla in afara locurilor de play-off, iar echipa spera ca venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnica sa aduca schimbarea mult asteptata.
Unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei, Marcus Coco, nu va putea evolua in partida cu trupa alb-rosie din cauza unor probleme ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Scandal in trafic in Cluj: "Ne lasa nervii! S-a dat jos, l-a scuipat si a dat cu pumnii in capota"
Un incident tensionat petrecut in trafic, in Cluj-Napoca, a fost surprins video. In imagini se vede ...
Milionarul clujean Dorin Bob, constructorul blocului Wings, a devenit mai bogat: A vandut cu o suma FABULOASA un teren catre Altex si Momax
Studium Green, companie clujeana specializata in dezvoltari imobiliare si detinuta de antreprenorul ...
Casele clujenilor de pe o strada din cartierul Someseni, in pericol. Oamenii sunt disperati: "Arata ca dupa bombardament" - FOTO
Locuitorii strazii Grigore Ignat, din cartierul Someseni al municipiuli Cluj-Napoca, traiesc cu ...
ActualitateBusinessSportLife Show