Veste URIASA! Cluj-Napoca va gazdui CAMPIONATUL EUROPEAN de handbal feminin din 2026!

Partidele uneia din grupele Campionatului European de handbal feminin din 2026 se vor juca la BT Arena, a anuntat Emil Boc.Primarul municipiului Cluj-Napoca, a anuntat azi, in urma unei intalniri cu dl Constantin Din, presedintele Federatiei Romane de Handbal, ca in 2026 Clujul va fi unul dintre orasele gazda ale grupelor Campionatului European de Handbal!"Am primit la cabinet vizita dlui Constantin Din, presedintele Federatiei Romane de Handbal. Am discutat despre sustinerea Primariei ... citește toată știrea