Victoria Viisoara a castigat sambata, 17 iunie, meciul impotriva echipei turdeana, Sticla Ariesul Turda. Cel mai in forma jucator al echipei Victoria Viisoara, Paul Cublesan, a reusit din nou sa marcheze de trei ori, ajungand la 9 goluri in ultimele trei meciuri.Atat in prima repriza cat si in cea de-a doua, echipa care a contat a fost Victoria Viisoara. ... citeste toata stirea