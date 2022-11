Victorie categorica a celor de la U-BT in fata CSM Targu Jiu. Clujenii au stapanit jocul de la inceput pana la final

U-BT s-a impus vineri, 18 noiembrie, in mod categoric in fata celor de la CSM Targu Jiu in Liga Nationala de Baschet Masculin Mozzart.Clujenii au dominat pe tot parcursul partidei, castigand fiecare sfert al partidei disputate. Cei de la CSM Targu Jiu au fost aproape de castigarea sfertului 2, insa cele 19 puncte nu au fost indeajuns. Oaspetii nu au mai rezistat fizic si nu au mai facut fata, iar U-BT Cluj-Napoca si-a asigurat o victorie confortabila, scor 92-62.Pentru gazde, ... citeste toata stirea