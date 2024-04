Victorie categorica pentru baschetbalistii de la U-BT in meciul cu Dinamo Bucuresti. Clujenii s-au calificat in semifinalele Ligii Nationale

Campioana U Banca Transilvania Cluj a invins marti, formatia Dinamo Bucuresti in a treia partida din cinci programate in sferturile Ligii Nationale.Clujenii au castigat fara probleme jocul cu Dinamo Bucuresti, scor 97- 48 si s-a calificat in semifinalele competitiei.U-Banca Transilvania s-a mentinut la peste 20 de puncte in permanenta, iar la un moment dat tabela a indicat inclusiv 51 de puncte.Principalii marcatori ai partidei au fost Evans 13 puncte, pentru Dinamo, respectiv Jones 15, ... citește toată știrea