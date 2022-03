Victorie categorica pentru "U" la primul meci din 2022. Concordia Chiajna spulberata de "studenti" cu 4-0 pe Cluj Arena

Sepcile rosii au avut parte de o mare surpriza la primul meci jucat pe Cluj Arena in 2022. FC Universitatea Cluj s-a impus cu 4-0 in meciul cu cu Concordia Chiajna. "Studentii" au facut un adevarat spectacol din ultimul meci al etapei #17 din Liga 2.Golurile au fost marcate de Tescan '9, Fernandes '12, Romario Pires '57 si Haita '69 (penalti). In clasament, U Cluj este pe locul 3, cu 36 de puncte, iar Concordia pe 4, cu 32 de puncte. Lider este Petrolul, cu 45 de puncte, iar pe 2 este FC ... citeste toata stirea