Victorie clara pentru nationala masculina de baschet a Romaniei in Luxemburg: Silvasan, antrenorul "U" BT Cluj-Napoca: ,,Semne de optimism"

Romania a reusit sa invinga Luxemburg, cu scorul de 84-78, duminica seara, la Luxemburg, in Grupa B a precalificarilor pentru Cupa Mondiala FIBA din 2027.Echipa antrenata de Mihai Silvasan a castigat ambele meciuri jucate saptamana aceasta in deplasare, 75-62 cu Norvegia si 84-78 cu Luxemburgul.Romania a fost permanent in avantaj in Ducat, diferenta maxima de pe tabela fiind de 16 puncte.Kris Richard, cu 26 de puncte, a fost cel mai bun jucator al Romanieia, alaturi de Emanuel Cate, cu un ... citește toată știrea