Victorie curciala pentru U-BT Cluj-Napoca in Italia! Calificarea in play-off-ul Eurocup este tot mai aproape: ,,Era important sa castigam"

Sezonul regulat din Eurocup se apropie cu pasi repezi de final, iar U-BT Cluj-Napoca este din ce in ce mai aproape de o calificare in a doua cea mai importanta competitie din baschetul european.U-BT Cluj-Napoca a reusit sa se impuna intr-un meci foarte important, impotriva celor de la Venezia, in Italia, scor 88-77.Simpson Z. a reusit sa inscrie 25 de puncte si a avut si 6 recuperari, iar Seeley D.J. a marcat 16 puncte si a reusit si 3 deposedari. Salin S. s-a remarcat cu 12 punte si 2 ... citește toată știrea