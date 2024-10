Victorie dupa doi ani! Simona Halep a castigat primul tur al turneului de la Hong Kong

Simona Halep s-a calificat in turul doi la turneul de la Hong Kong, dupa ce a reusit sa o invinga pe Arina Dordionova, 6-2,4-6,64.Fostul lider mondial a castigat primul set, dar s-a incurcat in al doilea si a revenit la timp, in decisiv. Simona Halep ... citește toată știrea