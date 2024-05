Victorie fabuloasa pentru baschetbalistii de la U-BT in meciul cu FC Arges Pitesti. Clujenii s-au calificat neinvinsi in finala Ligii Nationale

Campioana U Banca Transilvania s-a calificat in finala Ligii Nationale, dupa ce a invins formatia FC Arges Pitesti.Clujenii, neinvinsi in acest sezon, au incheiat partida cu scorul final 88-72.U-BT a castigat toate cele 3 partide jucate in semifinale, primele doua cu scor 91-71 respectiv 101-74, fiind prima echipa calificata in finala Ligii.Jucatorii U-BT au deschis scorul, obtinand primele 4 puncte ale intalnirii. FC Arges a strans situatia pe tabela, si a reusit sa conduca insa ... citește toată știrea