Victorie fara probleme pentru U-BT Cluj in meciul cu CSM Targu Mures

U-BT Cluj si-a respectat statutul si a obtinut o victorie categorica in penultimul joc din 2024. Echipa clujeana a depasit-o intr-o maniera autoritara pe CSM Targu Mures, intr-o partida restanta din sezonul regulat. La final, tabela a indicat 102-73 in favoarea noastra.Baschetbalistii lui Mihai Silvasan si-au aratat repede superioritatea in fata adversarilor, mergand la 30-9 dupa un cos al lui DeShawn Stephens. Echipa clujeana a stralucit din punct de vedere ofensiv si a inscris 36 de puncte ... citește toată știrea