Victorie la limita pentru U-BT Cluj in meciul cu SCMU Craiova. Silvasan, nemultumit de partida: Foarte proasta din punctul nostru de vedere

U-BT Cluj-Napoca a jucat in aceasta seara ultimul meci din sezonul regulat pe teren propriu. Formatia antrenata de Mihai Silvasan a invins, marti, dupa prelungiri, formatia SCMU Craiova, scor 100-97 (42-30, 92-92), in meciul restant din etapa a 17-a a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Bircevic 27 puncte, pentru gazde, respectiv Hawley 35, pentru echipa craioveana. In urma rezultatului, U-BT Cluj aduna in pozitia de lider al clasamentului 56 de puncte, iar SCMU Craiova, ... citeste toata stirea