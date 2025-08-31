Editeaza

Victorie la limita pentru "U" Cluj! Sabau critica evolutia lui Trica si promite transferul unui varf de careu cat mai rapid

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 31 August 2025, ora 16:20
Universitatea Cluj a obtinut o victorie stransa in etapa a 8-a din SuperLiga Romaniei, invingand Unirea Slobozia cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Dan Nistor in minutul 54.
La final, antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a comentat evolutia tanarului Atanas Trica, scos din teren in minutul 60: "S-a batut destul de mult cu adversarii, dar se vede ca ii lipseste increderea si ritmul. S-a sufocat in anumite momente. Daca isi doreste sa devina fotbalist, noi suntem aici sa-l ajutam sa ...citește toată știrea

