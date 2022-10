Victorie mare pentru CFR in Conference League!

In seara in care FCSB a fost umilita in Danemarca de Silkeborg (0-5), CFR Cluj s-a impus pe terenul Slaviei Praga, scor 1-0.Campioana isi pastreaza acelasi stil si iata, reuseste din nou o minune, daca ne uitam la statistici. Slavia are un lot cotat la 60 de milioane de euro, CFR la jumatate. Dar joi seara a avut cel mai bun portar pe care il putea avea, pe Scuffet.Cehii ataca in valuri, lovesc si bara de doua ori, au o posesie de 70% dupa nici 20 de minute din meci, dar Petrescu e norocos ... citeste toata stirea