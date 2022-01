Victorie pentru Novak Djokovic: Instanta a decis in favoarea sarbului si a desfiintat decizia de anulare a vizei acestuia

Judecatorul Anthony Kelly a decis in favoarea lui Novak Djokovic in procesul privind anularea vizei acordate liderului mondial din circuitul ATP, transmite Reuters.Astfel, judecatorul a desfiintat decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic si a obligat guvernul la plata cheltuielilor de judecata.Kelly a dispus ca Djokovic sa fie eliberat din detentie in cel mult 30 de minute si sa primeasca pasaportul si efectele personale eliberate.Ministrul imigratiei si-a rezervat dreptul a o anula ... citeste toata stirea