Victorie pentru U BT in Eurocup in fata unei sali pline. Atmosfera de mare meci VIDEO

U-BT Cluj-Napoca obtine a 5-a victorie a sezonului in EuroCup: victorie spectaculoasa impotriva lui Aris Salonic, scor 87-79Campioana Romaniei continua parcursul bun in EuroCup, invingand Aris Salonic, intr-o partida desfasurata pe teren propriu. Echipa pregatita de Mihai Silvasan ajunge astfel la un bilant pozitiv.Antrenorul clujenilor a trimis in teren un prim cinci alcatuit din Zavier Simpson, DJ Seeley, Karel Guzman, Mareks Mejeris si Zach Hankins.Clujenii au dominat intreaga partida, ... citește toată știrea