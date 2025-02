Victorie si calificare pentru "U"- BT in optimile EuroCup

Campioana U Banca Transilvania Cluj s-a calificat miercuri, in deplasare, in optimile de finala ale BKT EuroCup, dupa ce a invins formatia Aris Salonic, scor 89-74 (53-42), in ultimul meci din grupa B.Principalii marcatori ai partidei au fost Figueroa 13 puncte, Roberts 12, Woodbury 11, pentru Aris, respectiv Seeley 22, Salin 18, Simpson 13, Stephens 12, pentru U BT Cluj.In urma rezultatului, campioana Romaniei incheie grupa B cu un bilant de 10 victorii si 8 esecuri, intr-o grupa extrem de ... citește toată știrea