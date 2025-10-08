Editeaza

Victorie uluitoare a lui U BT in Lituania, dupa ce a fost condusa cu 17 de puncte. Daron Russel a inscris 37 de puncte! VIDEO

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 07:49
U-BT Cluj-Napoca a reusit o revenire spectaculoasa in deplasarea din Lituania, impunandu-se cu 107-102 in fata celor de la Neptunas Klaipeda, dupa ce a fost condusa cu 17 puncte. Campioana Romaniei bifeaza astfel primul succes al sezonului in EuroCup si isi echilibreaza bilantul din clasament la 1-1.
Partida a inceput in forta pentru gazde, care au dominat clar primul sfert. Cu Tarolis, Velicka si Lomazs in mare forma, Neptunas a profitat de aruncarile de la distanta si a incheiat primele zece ...citește toată știrea

