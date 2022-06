U-BT Cluj-Napoca a castigat un nou titlu de campioana nationala, dupa ce a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 85-74 (12-18, 25-22, 21-21, 27-13), joi, in deplasare, in al patrulea meci al finalei Ligii Nationale de baschet masculin.Clujenii s-au impus cu 3-1 la general in finala cu CSO ... citeste toata stirea