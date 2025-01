VIDEO CFR Cluj, transfer neasteptat. A dat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului si vine sub comanda lui Petrescu

CFR Cluj incearca sa-si intareasca echipa pentru reluarea campionatului. Clujenii se afla in cantonament la Oliva Nova si au perfectat, oficial, un singur transfer, cel al fundasului dreapta Alexandru Esirlea, venit din ligile inferioare din Spania. Clujenii ar fi ajuns la un acord si cu atacantul bosniac Stipe Juric, ultima data la Otelul Galati.Varful bosniac a ajuns in Romania in vara lui 2024 si a marcat 3 goluri in 20 de meciuri din Superliga pentru Otelul, jucand de multe ori din ... citește toată știrea