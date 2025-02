VIDEO Dupa 10 ani de functionare, BT Arena a atins un prag important: 8 milioane de spectatori au pasit in Sala Polivalenta a Clujului

Aceasta saptamana, Sala Polivalenta BT Arena, a adus o veste surprinzatoare si trista pentru intreaga Romania: in cadrul campionatului de tenis Transylvania Open, Simona Halep si-a anuntat retragerea din lumea competitiva a sportului. Dar tot in aceasta saptamana, BT Arena are un motiv mare de sarbatoare: dupa mai bine de zece ani de cand s-a deschis, sala a atins pragul de opt milioane de vizitatori.Acest moment a fost sarbatorit aseara - in cea de a patra zi a campionatului de tenis din ... citește toată știrea