VIDEO Erik Lincar, inaintea meciului decisiv cu Dinamo: "Ne asteapta infernul la Bucuresti. Sa castige cel mai bun!"

Universitatea e pregatita de mansa retur a duelului cu Dinamo, care ii poate aduce revenirea in Liga 1.Studentii pornesc cu avantajul din tur (2-0), sunt favoriti, dar antrenorul Erik Lincar atrage atentia: "le-am spus sa uite ce a fost la primul joc. Asta ar fi cel mai bine.""Stie toata lumea ce presiune apasa pe acest joc. Am zis deja de la jocul tur, presiunea va fi pe ambele echipe si cred eu ca asta va continua sa cantareasca si in acest joc de la Bucuresti, din Stefan cel Mare. Sincer, ... citeste toata stirea