VIDEO/FOTO - Accidentare groaznica la Cupa Mondiala: Cum arata radiografia fotbalistului saudit, lovit in fata, in meciul cu Argentina

Fotbalistul Yasser Al-Shahrani, fundasul stanga al echipei Arabiei Saudite, a suferit o accidentare extrem de grava in minutele de prelungire ale meciului cu Argentina de la Cupa Mondiala din Qatar, scrie Gazeta Sporturilor.In minutul 90+5 al meciului, cand Arabia Saudita incerca sa mentina avantajul minim de pe tabela, 2-1, argentinienii au aruncat mingea in careul advers. Portarul Al Owais a iesit pentru a respinge balonul si a reusit sa il boxeze departe de poarta, dar in acelasi timp, l-a ... citeste toata stirea