VIDEO/FOTO - Romanca Elena Zaharia, premiata cu aur la Europenele U-21 de tenis de masa. Emil Boc a inmanat medaliile

Romanca Elena Zaharia, jucatoare de tenis de masa, a cucerit medalia de aur in proba femininaa de simplu, duminica 18 septembrie, la Campionatele Europene de tenis de masa Under- 21 de la Cluj-Napoca. Aceasta a invinc-o pe jucatoarea Fraziska Schreiner cu scorul de 4-3 (11-5, 11-8, 8-11, 12-10, 9-11, 10-12, 11-7).Romanca a castigat primele doua seturi, dar apoi l-a pierdur pe al treilea si a evitat egalarea (2 l a 2), salvand o minge de set in mansa a patra, adujedecata cu 12-10 (3 la 1). In ... citeste toata stirea