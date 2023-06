Lionel Messi a jucat ultimul meci in tricoul celor de la Paris Saint-Germain, impotriva celor de la Clermont, in ultima etapa din Ligue 1. Campionii Frantei au pierdut cu scorul de 2-3, insa toata atentia a mers catre gestul fanilor PSG la adresa lui Leo Messi.Inaintea meciului, conducerea celor de la Paris Saint-Germain a confirmat despartirea de campionul mondial Lionel Messi, al carui contract expira in curand. Starul argentinian s-a declarat fericit ca a putut evolua pentru echipa ... citeste toata stirea