VIDEO - Gestul sfidator pe care l-a facut un gimnast rus in fata unui coleg ucrainean. Cum va fi sanctionat gestul revoltator al sportivului

Federatia Internationala de Gimnastica (FIG) a anuntat ca va deschide o procedura disciplinara impotriva sportivului rus Ivan Kuliak, pentru "comportamentul socant" pe care l-a avut la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), in weekend, cand a afisat la ceremonia de premiere un simbol de sustinere a invaziei ruse in Ucraina.Ivan Kuliak, gimnastul de 20 de ani s-a clasat pe locul al treilea in finala de la paralele la concursul de la Doha, iar la ceremonia de premiere a afisat ... citeste toata stirea