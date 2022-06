VIDEO - Momente de panica in timpul Campionatelor Mondiale de la Budapesta: Inotatoarea americana Anita Alvarez a lesinat in bazin

Momente de panica la Campionatele Mondiale de la Budapesta, dupa ce inotatoarea americana Anita Alvarez a lesinat in bazin, exact in momentul in care concura in finala probei la feminin.Inotatoarea a lesinat in timp ce concura la Campionatele Mondiale, iar antrenoarea ei a sarit in bazin pentru a-i oferi primul ajutor. In momentul incidentului, la Budapesta se desfasoara finala probei libere solo la feminin. Brusc, sportiva a devenit inconstienta si a inceput sa se scufunde, scrie Daily Mail. ... citeste toata stirea