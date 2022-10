VIDEO Noua "gasca nebuna" din fotbalul romanesc e in judetul Cluj

Unirea Dej e una dintre cele mai surprinzatoare echipe din acest sezon din Liga a II-a. A ajuns si pe locul 1, dupa ce a invins-o pe Otelul Galati. Echipa a castigat si cu Dinamo, in deplasare. Anul trecut i-a provocat Stelei prima infrangere in campionat.Primul "11" are o medie de varsta de 22 de ani si jumatate, cea mai scazuta dintre toate echipele. Aici evolueaza multi jucatori care pana acum un an nu au jucat la seniori. Sunt fotbalisti cu abecedarul la zi, crescuti la Farul, CFR Cluj ... citeste toata stirea