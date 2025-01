VIDEO. Noul jucator de la "U" Cluj, entuziasmat de ideea ca incepe un nou capitol: "Este un club care imi va permite sa cresc in timp ce joc "

Issouf Macalou, noul jucator transferat de Universitatea Cluj, este pregatit sa creasca de la meci la meci in tricoul "studentilor."Fotbalistul, in varsta de 26 de ani, a declarat ca este entuziasmat de ideea ca va incepe un nou capitol in cariera sa."Sunt entuziasmat de ideea ca incep acest nou capitol din cariera mea intr-un campionat pe care nu-l cunosc, in strainatate. Va fi ceva nou, dar cred ca va fi un lucru bun pentru mine. E un club foarte bun. Am vizitat facilitatile, orasul, mi-am ... citește toată știrea