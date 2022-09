VIDEO - Sportivii romani au obtinut noi victorii la Campionatul European de Tenis de Masa U21 Romstal 2022 de la Cluj-Napoca

Sportivii romani care au concurat la Campionatul European de Tenis de Masa U21, cea mai importanta competitie de acest gen de la noi din tara, au obtinut noi victorii. Meciurile din cadrul Campionatului European de Tenis de Masa U21 se joaca la Cluj-Napoca.Cea mai importanta competitie de tenis de masa gazduita de tara noastra in acest an, Romstal U21 European Table Tennis Championships, este organizata de catre Federatia Romana de Tenis de Masa si European Table Tennis Union, in perioada ... citeste toata stirea