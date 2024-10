VIDEO. U-BT Cluj a obtinut prima victorie in EuroCup cu Hamburg Towers. Silvasan: "Aveam nevoie de aceasta victorie"

U-BT Cluj a reusit, in meciul cu numarul patru din EuroCup, sa castige in fata celor de la Hamburg Towers cu scorul de 103-67. Jucatorii clujeni nu le-au dat nicio sansa adversarilor, fiind peste cei din Germania.In ciuda faptului ca a avut patru absente importante, Hamburg a reusit numeroase recuperari ofensive, asigurandu-si astfel atacuri in plus. Clujenii au comis cateva greseli, insa germanii nu si-au gasit precizia din afara semicercului, iar primul sfert s-a incheiat cu scorul de 19-16 ... citește toată știrea