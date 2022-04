VIDEO U-BT Cluj, campioana nationala si la U20!

U-BT a castigat campionatul la categoria U20. Baschetbalistii antrenati de Horia Pascu si Mihai Racovitan s-au impus in finala cu Stiinta Slam Bucuresti, scor 88-77, anunta site-ul oficial al clujenilor.Meciul a avut loc miercuri, la BTarena. Anterior, in semifinale, juniorii lui U au depasit-o pe CS Universitatea Viitorul Cluj-Napoca.Intensitate, agresivitate si motivatie. Aceste trei cuvinte descriu cel mai bine felul cum au intrat in partida clujenii. Astfel, U-BT a condus in debutul ... citeste toata stirea