VIDEO U-BT Cluj pierde dramatic meciul cu Valencia, dar: "Poate, poate, apusul e doar rasaritul vazut de la spate", le-a cantat The MOTANS fanilor clujeni

U BT pierde meciul cu Valencia, dar: "Poate, poate, apusul de soare e doar rasaritul vazut de la spate!". Concert The Motans la Meciul U-BT vs. Valencia Basket ClubLa BT Arena, atmosfera a fost incendiara in aceasta seara, cu un meci care i-a tinut pe spectatori cu sufletul la gura! iubitorii baschetului au avut parte de un spectacol de neuitat, iar versurile lui The Motans din hitul lor iconic "Inainte sa ne fi nascut","Poate, poate apusul de soare e doar rasaritul vazut de la spate" au ... citește toată știrea